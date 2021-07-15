Обранець "Холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт показав, як вони разом відпочивають

Так, нещодавно актриса показала в сторіс, що разом з коханим вирушили в окупований Крим, де на канікулах відпочивав син актриси від першого шлюбу Платон.

Нові кадри спільної відпустки показав Еллерт. Де саме вони знаходяться обранець екс - » Холостячки " не зізнався.

"Зараз буду вас знайомити з атмосферою місцевих пляжів», - сказав він.

"Місцеві акули дуже милі. Їм починаєш відразу довіряти. Вони так і хотіли", - підписаний кадр з милим собачкою в костюмі з плавником, як у акули.

Також Еллерт показав сини Мішиної Платона.

І свого "напарника", за допомогою якого приготував рибу.

"Як вам мій напарник? Альберт", - пожартував Еллерт.

"Дякую. Якби не ваш вогонь, нічого б у мене не вийшло", - сказав Еллерт.

Нагадаємо, Мішина і Еллерт вирушили в окупований Крим, з'ясувалися подробиці: "ми на відпочинок…"

Як повідомляла Politeka, Мішина похвалилася модним "прикидом" сина, якого народила до зустрічі з Еллертом: "Депутат"