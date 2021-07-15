Обранець "Холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт показав, як вони разом відпочивають
Так, нещодавно актриса показала в сторіс, що разом з коханим вирушили в окупований Крим, де на канікулах відпочивав син актриси від першого шлюбу Платон.
Нові кадри спільної відпустки показав Еллерт. Де саме вони знаходяться обранець екс - » Холостячки " не зізнався.
"Зараз буду вас знайомити з атмосферою місцевих пляжів», - сказав він.
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"Місцеві акули дуже милі. Їм починаєш відразу довіряти. Вони так і хотіли", - підписаний кадр з милим собачкою в костюмі з плавником, як у акули.
Також Еллерт показав сини Мішиної Платона.
І свого "напарника", за допомогою якого приготував рибу.
"Як вам мій напарник? Альберт", - пожартував Еллерт.
"Дякую. Якби не ваш вогонь, нічого б у мене не вийшло", - сказав Еллерт.
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