Актриса і співачка з "Жіночого кварталу" Марта Адамчук показала в мережі відео пристрасних Танців з Максом Єжовим

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, учасниця "жіночого кварталу" Марта Адамчук часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася чарівним відео, на якому танцює з колишнім партнером Лесі Нікітюк по "Танцях з зірками" Максом Єжовим.

Як видно, Марта і Макс відображені в просторому залі, вони самозабутньо танцюють, не звертаючи уваги на того, хто їх знімає. Перед камерою співачка з'явилася в чорній довгій сукні, під якою видно темні лосини. Її волосся розпущене і трохи розпатлане, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до відео Адамчук написала: "Це відео присвячую @zhezhel_o, якому запросто можна знімати кліпи на айфон". Користувачі тут же почали коментувати танці Марти і Макса: "Як красиво!", "Марта, неймовірно!", "Мурашки були", "Це так красиво", "Надзвичайно талановита дівчина", "Марта чудова, гаряча і ніжна".

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