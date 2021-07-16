40-річна внучка легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса Анна Сафрончик показала, як відпочиває в Римі

Як пише Politeka.net, Анна Сафрончик вже багато років живе і будує кар'єру моделі і актриси в Італії. Красуня також активно веде Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото, які Анна опублікувала в блозі, красуня була в сукні з великим розрізом до стегна. Красуня сиділа за столиком в одному з римських готелів. Дівчина додала кілька фото, на одному з яких показала місяць.

"Будинок, милий дім", - написала Анна, адже тільки повернулася прилетіла з Греції, де відпочивала.

Фанати поставили понад 22 тисячі лайків і написали коментарі:

"Чудова", "красива", "велика краса", "яка красива жінка", "На добраніч, спокуслива бомба", "яка ти красива", "ти скарб, я тебе люблю", " яка ти красива принцеса. Анна, ти мені подобаєшся, ти прекрасна, витончена, ніжна, дуже мила, особлива ідеальна".

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