Ведуча ТСН на телеканалі "1+1" Марічка Падалко згадала про випадок, який стався з нею рік тому

Минулого року 15 липня Марічка Падалко стала зіркою інтернету, передає Politeka.net. Вся справа в тому, що під час прямого ефіру у ведучої випав передній зуб. Проте всіх вразив професіоналізм Марічки, адже вона продовжила розповідати новини ніби ні в чому не бувало.

У своєму новому пості зірка згадала нещасний випадок річної давності, сюжет про неї зняли журналісти з різних країн. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Рік тому в цей день у мене в ефірі випав зуб☺️. Мій "провал" за кілька годин став "вірусним", і відео розлетілося по світу. Я отримала десятки повідомлень зі словами підтримки колег з усього світу і багато слів підтримки від наших глядачів. Мені писали продюсери fox news, сюжети про "зубний інцидент" вийшли на декількох континентах (в каруселі - Канада, Австралія, невідома мені країна і з особливими акцентами Росія👿)", - написала телеведуча.

За словами Падалко, наступного дня життя ведучої перевернулося - на неї підписалися 10 тисяч осіб, і вона зрозуміла, що соромитися події не потрібно.

Як зазначає ведуча, вона зробила новий пост про ситуацію річної давності, бо "провал" може бути частиною успіху, а також нагадала про українських професіоналів, які також вимагають підтримки.

"У нас у багатьох сферах людей не цінують (хіба що вони вирішили звільнитися). Набагато швидше вкажуть на недоліки... Похваліть сьогодні хоч самі себе. Я, наприклад, цьому вчуся 😀", - написала Марічка.

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