Співачка Камалія, яку називають найбагатшою в Україні, відповіла на звинувачення на свою адресу

Про це пише Politeka.net, з посиланням на сторінку відомої артистки в Instagram.

Так, нещодавно Камалія відпочивала на Блакитних озерах Чернігівщини, про що розповідала в мережі і активно ділилася кадрами. При цьому співачку звинуватили, що вона рекламувала комплекс, в якому там оселилася, в замін на безкоштовне проживання.

"Я це категорично заперечую! Я не тільки повністю оплатила своє перебування там, але і принесла хороший прибуток дрібним підприємцям", - заявила співачка.

Камалія підкреслила, що розповідала про місце тому, що їй там дійсно сподобалося. Також на думку співачки, потрібно сприяти розвитку внутрішнього туризму.

"Я рекламувала це місце, тому що мені там дуже сподобалося, і я хочу, щоб люди приїжджали на Блакитні озера, адже, перш за все, там дуже красиво і, що не менш важливо, ми всі зобов'язані сприяти розвитку внутрішнього туризму. Це не тільки нам заощадить валюту, а й забезпечить багато робочих місць у місцевій туристичній індустрії", - зазначила вона.

Нагадаємо, найбагатша співачка України вразила не тільки голосом на міжнародному фестивалі.

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