Актриса "Жіночого кварталу" Катя Нікітіна вирушила у відпустку до Грузії, звідки показала нові фото

Як повідомляє Politeka.net, учасниця "Жіночого кварталу" Катя Нікітіна, яка запам'яталася українцям своєю гнучкістю ще на" Лізі сміху", часто радує шанувальників яскравими фото і відео в своєму Instagram. Нещодавно красуня вирушила на відпочинок до Грузії, звідки активно викладає знімки в своєму мікроблозі.

Так, цього разу Катя поділилася знімком своєї розкішної розтяжки - дівчина відображена в цікавій локації біля водоспаду. Перед камерою вона з'явилася у вузьких чорних шортах і короткому топі, стоячи у вертикальному шпагаті.

Також Нікітіна показала фото і відео з бродячими собаками, а в підписі до них розповіла про ставлення до таких тварин в Грузії. За словами актриси, в Тбілісі і Батумі багато бродячих собак, але про них піклуються.

"Ще один дуже яскравий момент з Грузії - це бездомні собачки! Їх неймовірна кількість, при чому, що в Тбілісі, що в Батумі", - написала Катя і детально розповіла про собак.

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