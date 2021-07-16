Зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий на відпочинку з сім'єю викликав бурхливу реакцію українців
Як пише Politeka.net, сімейне фото артиста показав на офіційній сторінці "Кварталу 95" в Інтсаграм. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)
"Літо автоматично стає незабутнім, якщо проводиш його з коханими. Наші красиві Кошові нагадують, що попереду ще пів -, щоб запастися яскравими враженнями з близькими і рідними. Адже неважливо де, важливо з ким", - підписано знімок.
На фото Кошовий зображений з дружиною Ксенією і дочками Варварою і Серафимою. При цьому якщо дівчаток Кошового, особливо старшу дочку, щедро обсипали компліментами, то самому артисту дісталися не схвальні коментарі.
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"Прекрасна сім'я", "улюблений наш Женя, твоя сім'я це твоя гордість, щастя, вони поруч з тобою такі щасливі, відчувається, що ти гідний чоловік і тато, дуже красиві твої дівчатка", "Варя вже така доросла! Така миленька і приємна! Удачі тобі у всьому, Варенька", "Варюша так подорослішала покращала! Лялька", "Варька красуня яка!", "Хтось наздоганяє Юзика», "Жека ти поправився", - пишуть в користувачі Мережі.
Нагадаємо, Євген Кошовий показав, яким був 14 років тому і зворушливо зізнався дружині в коханні.
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