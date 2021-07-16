Зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий на відпочинку з сім'єю викликав бурхливу реакцію українців

Як пише Politeka.net, сімейне фото артиста показав на офіційній сторінці "Кварталу 95" в Інтсаграм. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

"Літо автоматично стає незабутнім, якщо проводиш його з коханими. Наші красиві Кошові нагадують, що попереду ще пів -, щоб запастися яскравими враженнями з близькими і рідними. Адже неважливо де, важливо з ким", - підписано знімок.

На фото Кошовий зображений з дружиною Ксенією і дочками Варварою і Серафимою. При цьому якщо дівчаток Кошового, особливо старшу дочку, щедро обсипали компліментами, то самому артисту дісталися не схвальні коментарі.

"Прекрасна сім'я", "улюблений наш Женя, твоя сім'я це твоя гордість, щастя, вони поруч з тобою такі щасливі, відчувається, що ти гідний чоловік і тато, дуже красиві твої дівчатка", "Варя вже така доросла! Така миленька і приємна! Удачі тобі у всьому, Варенька", "Варюша так подорослішала покращала! Лялька", "Варька красуня яка!", "Хтось наздоганяє Юзика», "Жека ти поправився", - пишуть в користувачі Мережі.

Нагадаємо, Євген Кошовий показав, яким був 14 років тому і зворушливо зізнався дружині в коханні.

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