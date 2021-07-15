Сестра відомого телеведучого Дмитра Комарова з "Світ Навиворіт" Ангеліна показала фото з вечірки

Як пише Politeka.net, Ангеліна Комарова встигла прославитися як топовий стиліст Києва. Хоч дівчина не така публічна, як її знаменитий брат Дмитро Комаров, вона також активно веде Instagram.

Цього разу Ангеліна поділилася фото з яскравим образом на вечірку. На дівчині коротке плаття кольору фуксії з відкритими плечима і неонові туфлі зеленого кольору. Також вона доповнила свій образ різними аксуссурами. Дівчина пише, що зібрала даний образ на вечірку на честь дня народження подруги.

Також Ангеліна поділилася відвертим фото з вечірки, де показала свою відмінну фізичну форму.

"Я просто обожнюю це почуття, коли ти сама собі подобаєшся в дзеркалі! Якщо я хочу круто погуляти на вечірці, тоді я повинна бути повністю впевнена що теж виглядаю круто."- написала Ангеліна

У підписі до публікації дівчина розповіла як для неї важливо продумувати образи.

"Продумувати образи-це взагалі моє хобі! Я відчуваю справжній кайф коли все з усім поєднується і в підсумку виходить закінчений і класний образ."- поділилася модниця.

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