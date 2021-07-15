Переможниця останнього сезону шоу "Танці з зірками" і колишня солістка ВІА Гри Санта Дімопулос поскаржилася на раптову "НП", з якою вона зіткнулася через Каннський кінофестиваль

Українська співачка, яка зараз якраз знаходиться в Каннах, поділилася проблемою зі своїми передплатниками в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Санта розповіла, що завжди мріяла потрапити на Amfar – одну з традиційних вечірок Каннського фестивалю. Однак, коли їй дійсно випав такий шанс, у співачки виникли проблеми.

"У мене прям ситуація! Я завжди хотіла піти на Amfar-це одна з найяскравіших вечірок в рамках Каннського кінофестивалю. Але в цьому році я ніяк не планувала туди потрапити. По-перше, мені є куди витратити 25 тисяч євро. По-друге я вважаю, що на такі заходи потрібно готуватися заздалегідь для того, щоб виглядати шикарно. Так ось ... вчора мене запросили! І я не знаю, що робити, тому що я не готова. Може бути, у вас є якісь ідеї?", - звернулася до своїх підписників зірка.

Пізніше вона також поділилася найпоширенішими ідеями, які, судячи з усього, надіслали їй підписники: "йти голою", "купи сукню".

Сама ж Дімопулос поки залишається в роздумах з приводу вечірки.

Нагадаємо, переможницю "Танців з зірками" Дімопулос зняли в Каннах в обіймах іспанського актора.

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