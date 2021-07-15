У мережі показали найгарячіші пляжні фото українських зірок у купальниках

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці програми "Зірковий шлях" у соцмережі Instagram зібрали найгарячіші фото українських зірок у купальниках. Літо в самому розпалі, так що українські знаменитості вже у всю ніжаться на пляжах і активно викладають фотографії в купальниках в своїх соцмережах.

Так, в добірку серед інших потрапила телеведуча Леся Нікітюк в хитромудрому бікіні з мотузочками, а також актриса Ксенія Мішина, яка вирушила на Відпочинок з коханим Олександром Еллертом. Також в цю негласну "битву купальників" потрапили співачка Мішель Андраде в ніжно-блакитному бікіні, гімнастка Анна Різатдінова у вузькому бежевому купальнику, телеведуча Лілія Ребрик в чорному злитому купальнику з прозорими декольте, Соня Кей в рожевому бікіні і співачка Настя Каменських у відвертому бікіні і позі.

У підписі до фотографій користувачам запропонували вибрати, хто з відомих красунь в купальниках подобається їм більше. Звичайно ж публікація зібрала безліч коментарів: "Лілія – сама жіночна і тому купальник самий", "Взагалі жоден не сподобався", "Леся Іванівна. Купальник дуже класний", "Ребрик і Каменських", "Каменських, як завжди, виділилася", "Ну Насті ще труси зняти", "Всі прекрасні", "Чорний завжди стильно!", "Ліля найкраща, і купальник теж", "У Ксюші це точно купальник?".

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