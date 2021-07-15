Гаряча красуня Хлої Кардашьян похвалилася розкішним тілом в сміливому купальнику, фото вже в мережі

Як повідомляє Politeka.net, відома американська телезірка і модель Хлої Кардашьян, яка є рідною сестрою ще більш відомої світської левиці Кім Кардашьян, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася гарячим кадром в купальнику, який викликав бурхливу реакцію шанувальників.

На новому знімку Хлої відображена в цікавій неонової локації, вона присіла в сміливій позі на чорний пуф і з викликом дивиться в об'єктив. Перед камерою модель з'явилася в стильному жовтому бікіні, яке красиво підкреслило її розкішне рельєфне тіло. Довге волосся дівчини розпущене і м'якими пасмами спадають на плечі, а на її обличчі яскравий макіяж.

Шанувальники тут же почали активно коментувати нове фото Кардашьян, засинаючи її компліментами: "Красуня", "Кращий автозагар, який я коли-небудь бачив", "Ідеальна", "Красиво", "Ти прекрасна", "Я весь день чекав твого поста", "Моя мілашка", "Ти чудова", "Ти прекрасна".

Нагадаємо, Хлої Кардашян в міні-бікіні змусила насолоджуватися кожним вигином: "Боже, Ти приголомшлива".

Як повідомляла Politeka, Сестричка Кардашьян кокетливо відкрила плащик, давши помилуватися формами в латексі: "Дивовижна".

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