Популярна українська співачка Настя Каменських вразила образом у "спекотній" червоній сукні, влаштувавши справжнє шоу на сцені

Як пише Politeka.net, зірка порадувала шанувальників новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. У новому відео Настя в черговий раз довела, що вміє запалювати на сцені.

Співачка виступила на турецькому курорті, виконавши свої популярні хіти. У ролику можна побачити нарізку кадрів, на яких Каменських співає і спокусливо танцює на сцені в компанії дівчат з підтанцьовки.

Для виступу зірка вибрала розкішний образ з червоною сукнею в латиноамериканському стилі. Наряд прикрашений бахромою, блискучими каменями, а також глибоким фігурним декольте. Каменських щосили використовує спокусливий крій сукні, демонструючи свою підтягнуту фігуру в різних танцювальних рухах.

Шанувальники не могли пройти повз такого поста співачка.

"Обожнюю!!! Така запальничка", "ви принадність", "шикарна жінка", "ось вона нагорода всіх нагород твоя енергія твій посил Твій Успіх браво", "Настя чарівна і класна співачка!!! Невимовно красива, молодець, так тримати", "копія Шакіра", "яка кайфова", "бажаю класного концерту! Енергії! Натхнення вам!", - пишуть люди.

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