Популярна українська співачка Настя Каменських вразила образом у "спекотній" червоній сукні, влаштувавши справжнє шоу на сцені
Як пише Politeka.net, зірка порадувала шанувальників новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. У новому відео Настя в черговий раз довела, що вміє запалювати на сцені.
Співачка виступила на турецькому курорті, виконавши свої популярні хіти. У ролику можна побачити нарізку кадрів, на яких Каменських співає і спокусливо танцює на сцені в компанії дівчат з підтанцьовки.
Для виступу зірка вибрала розкішний образ з червоною сукнею в латиноамериканському стилі. Наряд прикрашений бахромою, блискучими каменями, а також глибоким фігурним декольте. Каменських щосили використовує спокусливий крій сукні, демонструючи свою підтягнуту фігуру в різних танцювальних рухах.
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Шанувальники не могли пройти повз такого поста співачка.
"Обожнюю!!! Така запальничка", "ви принадність", "шикарна жінка", "ось вона нагорода всіх нагород твоя енергія твій посил Твій Успіх браво", "Настя чарівна і класна співачка!!! Невимовно красива, молодець, так тримати", "копія Шакіра", "яка кайфова", "бажаю класного концерту! Енергії! Натхнення вам!", - пишуть люди.
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