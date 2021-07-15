Його не так легко здивувати

Головний герой шоу "Холостяк-11" Михайло Заливако показав, що його вразило під час спільної подорожі з його обраницею Ганною Богдан

Харківський підприємець поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. Як відомо, після фіналу шоу він залишився з його переможницею Ганною Богдан. Зараз пара живе разом і навіть встигла з'їздити на відпочинок до Туреччини.

У новій публікації Заливако вирішив показати одне з місць, яке особливо сильно вразило його під час поїздки: руїни античного міста Ефес.

"Про що писати? Нічого не лізе в голову. Давно хотів виставити щось з Ефеса. Це друге місце після Ватикану, де я ходив з відкритим ротом. Тому пару фотокарток є", - написав колишній "холостяк".

На знімку він зі своєю коханою позує на тлі стародавніх руїн.

Шанувальники тут же відреагували на пост Михайла.

"Як сказав би Гриша "Ви неперевершені!!", "Пасічники", "капелюшок нагадує бджоляра. Ще б сіточку для обличчя", "все-таки хороша пара, правильний вибір", - пишуть люди.

Нагадаємо, "холостяк" Заливако приголомшив кардинальними змінами в зовнішності, красеня не впізнати.

Як повідомляла Politeka, Анна Богдан з "Холостяка" позбулася одягу, заговоривши про перші зароблені гроші.

Також Politeka писала, що виснажена Анна Богдан в ліжку зізналася в залежності.