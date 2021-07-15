Головний герой шоу "Холостяк-11" Михайло Заливако показав, що його вразило під час спільної подорожі з його обраницею Ганною Богдан
Харківський підприємець поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. Як відомо, після фіналу шоу він залишився з його переможницею Ганною Богдан. Зараз пара живе разом і навіть встигла з'їздити на відпочинок до Туреччини.
У новій публікації Заливако вирішив показати одне з місць, яке особливо сильно вразило його під час поїздки: руїни античного міста Ефес.
"Про що писати? Нічого не лізе в голову. Давно хотів виставити щось з Ефеса. Це друге місце після Ватикану, де я ходив з відкритим ротом. Тому пару фотокарток є", - написав колишній "холостяк".
На знімку він зі своєю коханою позує на тлі стародавніх руїн.
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Шанувальники тут же відреагували на пост Михайла.
"Як сказав би Гриша "Ви неперевершені!!", "Пасічники", "капелюшок нагадує бджоляра. Ще б сіточку для обличчя", "все-таки хороша пара, правильний вибір", - пишуть люди.
Нагадаємо, "холостяк" Заливако приголомшив кардинальними змінами в зовнішності, красеня не впізнати.
Як повідомляла Politeka, Анна Богдан з "Холостяка" позбулася одягу, заговоривши про перші зароблені гроші.
Також Politeka писала, що виснажена Анна Богдан в ліжку зізналася в залежності.