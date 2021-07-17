Учасниця шоу "Х-Фактор" та "Голос країни-11" Марія Рак поділилася подробицями про свої пологи

Марія Рак зробила перерву в кар'єрі після народження сина, пише Politeka.net. Виконавиця знову заявила про себе, взявши участь у шоу "Голос країни-11", де вразила своїм талантом суддів, але не перемогла.

Пізніше колишня учасниця проєкту дала інтерв'ю на каналі Rostyslove Production. Дівчина розповіла подробиці свого життя, в тому числі торкнулася теми пологів.

Як виявилося, артистка народжувала вдома, адже боялася лікарень. За словами співачки, все пройшло відносно добре. Рак згадувала, що у неї були дуже довго перейми, і в підсумку пологи зайняли 19 годин. Весь цей час поруч зі співачкою не було лікарів, а лише вона з чоловіком й по скайпу вони зв'язувалися з акушеркою.

На думку артистки, якби вона була в пологовому будинку, їй би ніхто не дав народити самостійно. Приймав пологи чоловік, і перерізав пуповину, а далі артистка почала процес реєстрації дитини з оглядами у педіатра й акушера-гінеколога. Остання відразу погано поставилася до артистки.

"Зі мною сталося те, чого я так сильно боялася. Саме через мій вибір, через те, що я вирішила народжувати вдома, через те, що я сильно ризикувала, вона (гінеколог-ред.) проявила агресію до мене... Вона багато болю мені заподіяла, як емоційного, так і фізичного. І якщо до цього огляду я ходила і літала над землею, після того, як мені вдалося народити вдома... А як я побувала у цієї жінки, хоча жінкою я її не назву, У мене почався моє персональне пекло", - поділилася Рак.

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