Французька акторка з українським корінням 41-річна Ольга Куриленко порадувала фанів новим образом

Уродженка Бердянська Куриленко у ранньому віці поїхала підкоряти модельний бізнес у Францію, а згодом дебютувала в кіно. Прославилася зірка після ролі дівчини Джеймса Бонда в одному з фільмів про легендарного агента 007, де зіграла його подругу. Зараз дівчина продовжує активно розвивати свою кар'єру актриси і моделі, а також активно веде свій міні-блог в Instagram, де радує фанів приголомшливими образами.

Як пише Politeka.net, в новому пості Ольга Куриленко красується у вишуканій червоній сукні. Образ акторки доповнюють граційні локони, сережки та макіяж у теплих тонах.

"Більше крутих образів на дні преси! Дякую команді!", - підписала фото акторка.

У коментарях до посту фани зробили красуні безліч компліментів.

"Казково", "Приголомшливо", "Фантастична леді у червоному", "Її очі.. вони вбивають", "Ви фантастична у цьому червоному платті", - пишуть фани зірки.

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