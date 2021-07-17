Дружина українського актора Дмитра Ступки, модель Поліна Логунова закотила істерику через те, що їй дали стоячі місця, а не ВІП-столик на концерті Jah Khalib в NAVY

Подробиці інциденту повідомив Telegram-канал «Культурная прачечная».

Поліну Логунову обурило, що їй як запрошеному гостю не виділили столик. І це при тому, що вона, «медійна особистість і дружина не останньої людини в країні».

У свою чергу організатори концерту YULA Company, як пише Telegram-канал, повідомили, що ВІП-місця були тільки за гроші, а всі запрошені зірки стояли в загальній зоні. Їм, і Поліні в тому числі, стіл ніхто не обіцяв.

Логунова ж при зверненні до піар-менеджера лізі, у якої вона вимагала стіл, виразів не підбирала.

"Малюк, ти хто, бл**ь? Ось писати своє "фе «ти будеш хлопчикові, який тебе смикає, за подаруночки будеш висловлювати своє "фе", а не моєму чоловікові. На секундочку, без однієї хвилини народному артисту", "ти спочатку підрости трохи до рівня мого підборіддя", - говорила вона.

Поліна втягнула в історію і свого чоловіка. У сторіз вона показала частину його листування з менеджером Лізою. Однак в Telegram-каналі виклали більш повну версію з цікавим моментом. Ступка попросив знайти стіл, бо Поліна йому " дзвонить і псує настрій».

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