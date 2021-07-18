Українська акторка, 32-річна "Холостячка" Ксенія Мішина приголомшила фанів заявою про розрив із Олександром Еллертом

Жінка зізналася, що ініціатором розриву була вона та попросила нічого не випитувати

Як пише Politeka.net, Мішина повідомила про своє остаточне рішення розійтися з Олександром Еллертом, якого вона обрала на шоу "Холостячка" з-поміж 16 кандидатів. Ксенія Мішина зізналася, що за підсумками її минулого року могли б зняти драму. За словами актриси, вона занадто довго працювала зі своїми емоціями, вчилася прощати, любити і приймати любов. Але в один момент вона зрозуміла, що більше не може "зраджувати себе і свого сина".

"Це кінець", - заявила акторка.

Також зірка попросила фанів не коментувати розрив, дати можливість їй перенести ситуацію в тишині та закрила коментарі в мережі.

Олександр Еллерт натомість дозволив фанам сказати все, що вони думають з цього приводу. Він опублікував скрін із Вікіпедії з визначенням "драми", під яким фани залишили безліч коментарів.

Українці сприйняли розрив неоднозначно. Деякі вважають це черговим жартом, інші й досі не можуть прийняти ситуації, ще інші підтримали пару.

"Сподіваюся ви знову приколюєтеся", "Я не вірю не може бути. Начебто вчора Сторіс були разом, так? А сьогодні вже все кінець як", "Швидше за все, ви вже не пара, а чоловік і дружина", "У будь-якому випадку бажаю вам щастя!", " Тоже мені ще... проблєма 🤦🏻‍♀️ ніхто і не сумнівався! Одна Квіткова з Добриніним видно відразу було, що серйозна пара", "Ксю без Еллерта не цікава", "Це якийсь прикол?", - пишуть фани під постом Еллерта.

Раніше Politeka писала, що "Холостячка" Мішина ошелешила жорсткою заявою про розрив з Еллертом: "Це кінець".

Нагадаємо, що Еллерт відреагував на заяву Мішиної про розрив їхніх відносин: "У постійній напрузі...".

А ще Politeka повідомляла, що Мішина поганяла по Криму на кабріолеті й "відірвалася" під Дорофєєву: "Що може бути крутіше!".