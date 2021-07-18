Тіна Кароль в незвичайній сукні похвалилася тонкою талією і довгими ногами

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Тіна Кароль заворожила шанувальників яскравим концертним луком - зірка приміряла стильний наряд, який може носити лише володарка ідеальних форм.

Атмосферними кадрами зі сцени шанувальники артистки поділилися в Instagram.

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Останній рік Тіна радує і розбурхує своїх численних шанувальників вельми відвертими і пікантними образами. При цьому співачка вміє підкреслити свою жіночність, не переходячи межу дозволеного.

Днями Кароль блищала в ефектній темній сукні в підлогу, яка мала пишні рукави і спідницю. Провокаційною родзинкою лука є дуже глибокий виріз в районі декольте, що дозволяє помилуватися на апетитний бюст знаменитості.При цьому ніяких лямок від білизни не спостерігається.

Крім того, сукня має розріз посередині, коли співачка нахиляється в розрізі можна побачити довгі ноги Кароль.

Фолловери не змогли стримати емоцій і засипали улюблену артистку захопленими компліментами.

    "Роднулька наша, найкраща", "Кохана", "Закохалася з цей образ, ти була шикарна", "Сама досконалість, легко закохатись у цей образ!!!", "Яке декольте. Ідеальна!",- писали в коментарях.

    Нагадаємо, Тіна Кароль, романтично посміхаючись, розповіла про головного чоловіка свого життя.

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