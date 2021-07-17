Микита Добринін поділився мудрими міркуваннями після народження сина

Як повідомляє Politeka.net, дружина екс-"Холостяка 9" Микити Добриніна Дар'я Квіткова у вівторок, 13 липня народила коханому сина, який став первістком для обох батьків.

Новоспечений батько на своїй сторінці в Instagram поділився першими емоціями після народження сина і розповів, як змінився весь його світ.

Він зазначив, що поруч з дружиною він відчув, як найменші речі набули величезного значення. Весь світ ставав все більш і більш загадковим з кожним днем. У хорошому сенсі цього слова.

"Відчуєте, що життя не проблема, але дар, як блаженство, як благословення. Якщо ви перебуваєте на правильному шляху, буде все більше і більше доказів цього", - зазначив Добринін, звернувшись до своїх підписників.

До свого посту він прикріпив зворушливе фото з коханою дружиною. На знімку Микита з ніжністю цілує кругленький животик своєї дружини Дарини, а вона щасливо посміхається. Пара знаходиться в новій квартирі, де все ще робиться ремонт.

У коментарях шанувальники просто засипали парочку привітаннями і добрими побажаннями: "Ви неймовірні. Щастя вам", "Які ви чудові, щастя вам і малюк нехай росте здоровий", "Дуже гарні, щастя Вам".

Нагадаємо, дружину "Холостяка" Добриніна виписали з пологового будинку, ексклюзивні кадри.

Як повідомляла Politeka, Микита Добринін і переможниця "Холостяка" розкрили ім'я новонародженого сина.

Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" показала, як вони з Добриніним "народжували" первістка.