Актриса і модель Анна Сафрончик, внучка Григорія Чапкіса, показала, як розважалася в Греції
Як пише Politeka.net, Анна Сафрончик багато років живе і будує кар'єру в Італії. А нещодавно красуня літала на відпочинок до Греції, звідки вже встигла повернуться додому-в Рим. Але фотографії з відпочинку продовжує постити донині в Instagram.
На новому фото Анна була в штанях і жовтому ТОПі. Красуня сиділа перед камерою, демонструючи розкішну фігуру і зовнішність. Дівчина викинула в мережу кілька фото, щоб фанати змогли оцінити Сафрончик з усіх боків.
Користувачі поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Моя зірка", "чудові компліменти"," Анна, ти просто красуня"," з суботою красуня Анна"," найкрасивіша в світі"," я б сказав, що Ви у відмінній формі", " чудово ... елегантно ... вишукано .... як завжди", " найкрасивіша з усіх. Звичайно","у вас настільки немає жиру, що сам епідерміс більше не знає, які складки утворити".
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