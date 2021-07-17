Відомий музикант Арсен Мірзоян показав, як разом з дружиною рятується від спеки в басейні

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець і чоловік співачки Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, в цей раз артист виклав в мережу кумедне фото з басейну, на якому якщо придивитися, можна помітити і його дружину Тоню.

На знімку Арсен позує в прозорій воді закритого басейну з яскравим освітленням. На ньому немає одягу, тільки прикраса на чорне нитці висить на шиї, він грайливо дивиться в об'єктив. На задньому тлі ледь помітна Тоня, яка не звертає увагу на те, що чоловік фотографується.

У підписі кадру Мірзоян забавно написав: "Хтось плаває, а хтось просто сидить у воді". Шанувальники тут же почали коментувати новий знімок артиста, засинаючи його з дружиною компліментами.

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