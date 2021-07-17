Українська співачка Світлана Лобода влаштувала запальні танці на шкіряному сидінні

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала відео, на якому постала в рожевій мініатюрній сукні на бретельках. Вона пройшлася до маленького човна, сівши на заднє сидіння. Там співачка стала танцювати під свій новий трек. Вона рухалася в такт та хвалилася своїми стрункими ніжками.

"Конкурс!!! Знімай своє відео на мій новий сингл #Allo! Танцюй, веселися, співай! Кращі я буду постити в інста", - підписала відео артистка.

У коментарях ефектній блондинці залишили масу приємних слів.

"Ти прекрасна", "Бомба уповільненої дії", «кожне ваше нове відео - це невеликий кліп", "Уффф, нелегко вас здивувати... Але ми постараємося. Любимо вас!", "Мені подобається) хто б що не говорив!", - пишуть користувачі Мережі.

Додамо, що зовсім нещодавно Лобода залишилася без продюсера, розійшовшись з Нателлою Крапівіною.

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