Молодший син Ірини Білик Табриз чудово провів час зі своїм батьком

Як пише Politeka.net, нещодавно 51-річна Білик заявила, що розлучається зі своїм п'ятим чоловіком, російським фотографом і продюсером Асланом Ахмадовим. Пара була разом тривалий час і навіть завела дитину, звернувшись за допомогою до сурогатної матері. За словами Білик, причиною розставання став той факт, що вони з чоловіком стали дуже рідко бачитися. Співачка заявила, що Ахмадов практично перестав приїжджати в Україну, і вони живуть на дві країни.

При цьому Білик не заперечує, що 48-річний Ахмадов відмінний батько. У себе в Instagram він поділився радістю, показавши, як проводить час з сином. На відео Ахмадов зняв, як засмагав з сином, після чого катався на мопеді, рвав зелені горіхи і їв шовковицю. На відео видно, що чоловік дуже трепетно ставиться до свого маленького сина. Табриз, у свою чергу, був щасливий знаходитися поруч з батьком.

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