Українська співачка Ольга Полякова вирішила зробити собі вакцину від коронавірусу

Як пише Politeka.net, про це зірка розповіла у себе в Instagram, показавши момент, коли і сама зробила собі перший укол.

"Друзі, я вакцинувалася! Я прийшла в проект, щоб розібратися в темі ковіда і вакцинації від нього, і вирішити для себе — хочу я робити щеплення чи ні. І вирішила-хочу! Я зробила, як і говорили експерти — записалася через сімейного лікаря на вакцинацію залишковими дозами. І коли з'явилася можливість вакцинуватися залишковою дозою, я відразу ж приїхала", - поділилася своїм досвідом артистка.

За її словами, вона готова була щепитися будь-якою доступною вакциною, але їй дісталася Pfizer. Відзначимо, що під час уколу артистка не стримала крик. Крім цього, вона показала своє трохи перелякане обличчя.

У коментарях їй залишили слова підтримки, але не обійшлося і без критики. Багато хто не повірив, що артистка дійсно зробила собі укол, і припустили, що це всього лише реклама.

"Це вибір кожного", "Офігеть ) ну фсьооо! Це або реклама, або там глюкоза?", "Скільки ж Вам заплатили за рекламу?", "Оля щось перелякалася", "Вітаміни якісь вколола", - пишуть користувачі Мережі.

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