Українська співачка Ольга Полякова вирішила зробити собі вакцину від коронавірусу
Як пише Politeka.net, про це зірка розповіла у себе в Instagram, показавши момент, коли і сама зробила собі перший укол.
"Друзі, я вакцинувалася! Я прийшла в проект, щоб розібратися в темі ковіда і вакцинації від нього, і вирішити для себе — хочу я робити щеплення чи ні. І вирішила-хочу! Я зробила, як і говорили експерти — записалася через сімейного лікаря на вакцинацію залишковими дозами. І коли з'явилася можливість вакцинуватися залишковою дозою, я відразу ж приїхала", - поділилася своїм досвідом артистка.
За її словами, вона готова була щепитися будь-якою доступною вакциною, але їй дісталася Pfizer. Відзначимо, що під час уколу артистка не стримала крик. Крім цього, вона показала своє трохи перелякане обличчя.
Єдиного сина Софії Ротару потрясла непоправна втрата: "Світла пам'ять..."
Екс-учасниця "Голосу країни" Рак 19 годин народжувала вдома: "Зі мною сталося те, чого я так сильно боялася"
В Україні посилять карантин, в РНБО зробили заяву: "Перші в зоні ризику..."
Нікітюк випадково засвітила зайве, позуючи в купальнику на відпочинку: "То не Притула в червоних трухашках?"
Ектор Хіменес-Браво, який отримав український паспорт, підсів на гречку і котлети: "це дуже добре"
У коментарях їй залишили слова підтримки, але не обійшлося і без критики. Багато хто не повірив, що артистка дійсно зробила собі укол, і припустили, що це всього лише реклама.
"Це вибір кожного", "Офігеть ) ну фсьооо! Це або реклама, або там глюкоза?", "Скільки ж Вам заплатили за рекламу?", "Оля щось перелякалася", "Вітаміни якісь вколола", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Полякова заради нового кліпу зважилася на епатажний вчинок, кадри: "ковтає метрову...".
Раніше Politeka писала, що Оля Полякова здивувала новою зачіскою і стала схожою на Остапчука: "Шкода...".
Також Politeka повідомляла, що Полякова увійшла в раж, помивши підлогу в прямому ефірі:"Все, зупинись".