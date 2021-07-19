Українська співачка Ольга Полякова розповіла, як доглядає за своїм обличчям
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 37-річна артистка поділилася кадрами з клініки, де робить уходові процедури. Співачка позувала без слідів косметики. За її словами, вона тільки провела кілька процедур, які дозволяють їй виглядати так добре.
"Я щосили готуюся. Подивіться, я зробила процедури по обличчю. Виглядаю, як молода... хотіла сказати одне слово, але не буду. Дівчинка, коротше", - грайливо заявила зірка.
Також Полякова розповіла, що зробила собі комплексні доглядові процедури для тіла.
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"Я пропрацювала свої ніжки, які через три тижні обіцяють бути дуже худенькими і гладенькими", - похвалилася артистка.
Варто відзначити, що Полякова регулярно ходить до косметолога. Про це вона неодноразово зізнавалася в інтерв'ю, а також показувала у себе в Instagram. Саме активний догляд дозволяє артистці так прекрасно виглядати в 37 років.
Нагадаємо, що Оля Полякова показала сильні зміни в зовнішності:"бухати кинула".
Раніше Politeka писала, що Полякова засвітила апетитні булочки на тлі басейну великого особняка:"подивіться, яка краса".
Також Politeka повідомляла, що у родині Полякової поповнення, з'явилися фото малюків:"хлопчик і дівчинка".