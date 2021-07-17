Українська співачка Наталія Могилевська вразила яскравим перевтіленням

Як пише Politeka.net, 45-річна артистка активно веде свої соціальні мережі і навіть знімає Тік Ток. Цього разу вона вирішила показати секундне перевтілення з жінки в халатику в розкішну артистку, готову до зйомок.

На відео зірка постала в чорному халаті, після чого засвітилася в ефектній яскравій сукні з пишними рукавами. Сукня вигідно підкреслила бюст зірки, зробивши на ньому акцент. Виглядала артистка просто незрівнянно. Вона покрутилася перед камерою, вразивши шанувальників.

"Скільки на твоїх годинах, коли дивишся цей відеоролик? У мене 18:57", - пожартувала над шанувальниками співачка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.

"Повний триндець. Мабуть щось циганське в роду!", "Красуня", «яке розкішне плаття», «зірка», «Богиня», «як завжди –шикарна», «як завжди красива», "ви вмієте дивувати", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Наталії Могилевській поскаржилися на екс-чоловіка Білик: "Підсидів мене!".

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