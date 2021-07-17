Українська співачка Настя Каменських публічно звернулася до свого зіркового чоловіка Потапа

Як пише Politeka.net, після відпочинку в Туреччині пара розлучилася, роз'їхавшись кожен по своїх гастролях. Втім, співачка вирішила підігріти почуття, публічно звернувшись до чоловіка. Вона опублікувала фото, на якому тісно притискалася до чоловіка.

"Як же я за тобою сумую, @realpotap. Той випадок, коли кожен по своїх гастролях, а терміново потрібно підзарядитися твоєю енергією", - підписала фото Каменських.

У коментарях зірковій парі залишили масу відгуків і компліментів.

"А коли діти будуть у цієї пари?", "Олексію пощастило з такою дружиною", "Яка красива пара", "Настуся, більше цінуєте себе, ви чудова жінка і людина, обожнюю", "обожнюю вас! Класна і красива пара!",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Потап і Настя стали парою після того, як довгий час співали в дуеті.

Нагадаємо, що Каменських в купальнику на мотузочках показала, як її зірковому чоловікові пощастило з дружиною: "пливе до свого Робінзона...".

Раніше Politeka писала, що Каменських у сукні з глибоким декольте і розрізами показала справжнє шоу: "П'янить сильніше, ніж вино".

Також Politeka повідомляла, що Каменських і Потап роз'їхалися після відпочинку в Туреччині: "Насть, ти знаєш...".