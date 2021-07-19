Телеведуча Катерина Осадча поділилася кадрами з відпочинку

Як передає Politeka.net, нові знімки знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.



Катя Осадча чекає третю дитину, але продовжує працювати незважаючи на вагітність.

У щільному графіку разом з чоловіком Юрієм Горбуновим вони все-таки знайшли час для відпочинку і вирушили в медичний курорт преміум класу.

На опублікованих кадрах телеведуча постала у вільній сукні бузкового кольору.

"Перше, друге чи третє? До фотографій з новими формами звикнути важко, а поки ви вибирайте фото", - запропонувала телеведуча в підписі до знімків.

Шанувальники були в захваті від образу Осадчої і не змогли вибрати найкраще з трьох фото.

"Катюша ти крута і найкраща. Здоров'я вашому майбутньому малюкові і, звичайно ж, вам з Юрою", "кожна по своєму красива, вам йде вагітність", "Катя, ви прекрасні. Вам дуже йдуть такі форми)", " немає кращого! Вам йде вагітність!", "Ви красуня! Вагітність фарбує!",- писали в коментарях під постом Катерини.

Нагадаємо, Вагітна Осадча без макіяжу засвітила свої зморшки на фото з Горбуновим: "хто куди, а ми вперед".

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