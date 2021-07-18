Українська співачка Ольга Полякова звернулася до українців після вакцинації від коронавірусу
Як пише Politeka.net, відповідне відео артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
За словами співачки, після процедури вона отримала багато недовірливих відгуків під постом.
"Я читаю ваші коментарі з приводу того, що я вакцинувалася і знову якийсь кошмар... "Де голка? Все нам набрехали". Я дуже багато їжджу по Україні, я весь час в контакті з людьми. Я вже хворіла на коронавірус, мало того, коли я кололася, у мене ще були антитіла, але через те, що я багато працюю і багато з ким спілкуюся і мені було потрібно вакцинуватися",- зазначила співачка.
Єдиного сина Софії Ротару потрясла непоправна втрата: "Світла пам'ять..."
Автобус з українцями перекинувся в кювет, десятки поранених: перші деталі і кадри ДТП
Дружина Ступки Логунова закотила скандал на концерті: "Ти спочатку підрости до рівня мого підборіддя"
Ольга Сумська в купальнику з глибоким декольте дала фору молодим: "Мій найкращий ранок"
Обірвалося життя відомого співака, розкрита причина трагедії: "Боляче навіть думати..."
"Якщо ви не хочете, Я нікого не агітую, Але знайте, чим швидше ми вакцинуємося, тим швидше ця зараза звалить нах**н", - додала Полякова.
Також співачка зазначила, що відчувала дискомфорт після уколу.
"Після першої (дози вакцини - ред.) я себе погано почувала три дні, а другий - все дуже добре, тільки рука болить", - поділилася артистка.
Нагадаємо, що Полякова заради нового кліпу зважилася на епатажний вчинок, кадри: "ковтає метрову...".
Раніше Politeka писала, що Оля Полякова здивувала новою зачіскою і стала схожою на Остапчука: "Шкода...".
Також Politeka повідомляла, що Полякова увійшла в раж, помивши підлоги в прямому ефірі:"Все, зупинись".