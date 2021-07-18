Українська співачка Ольга Полякова звернулася до українців після вакцинації від коронавірусу

Як пише Politeka.net, відповідне відео артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Співачка зізналася, що готова була щепитися будь-якою доступною вакциною, але їй дісталася Pfizer. Під час уколу артистка не стримала крик. Крім цього, вона показала своє трохи перелякане обличчя.

За словами співачки, після процедури вона отримала багато недовірливих відгуків під постом.

"Я читаю ваші коментарі з приводу того, що я вакцинувалася і знову якийсь кошмар... "Де голка? Все нам набрехали". Я дуже багато їжджу по Україні, я весь час в контакті з людьми. Я вже хворіла на коронавірус, мало того, коли я кололася, у мене ще були антитіла, але через те, що я багато працюю і багато з ким спілкуюся і мені було потрібно вакцинуватися",- зазначила співачка.

"Якщо ви не хочете, Я нікого не агітую, Але знайте, чим швидше ми вакцинуємося, тим швидше ця зараза звалить нах**н", - додала Полякова.

Також співачка зазначила, що відчувала дискомфорт після уколу.

"Після першої (дози вакцини - ред.) я себе погано почувала три дні, а другий - все дуже добре, тільки рука болить", - поділилася артистка.

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