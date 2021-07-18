Українська актриса Ксенія Мішина вирушила на відпочинок після розриву відносин з Олександром Еллертом
Як передає Politeka.net, кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Новина про те, що Ксенія розлучилася зі своїм коханим – переможцем першого сезону шоу "Холостячка", ошелешила всю країну.
Зараз актриса перебуває в Криму зі своїм сином.
"Прямо зараз я росту. Приймаю і дякую життя", - написала співачка, супроводивши текст кадрами пейзажі півострова.
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Компанію артистці також склали її подруги, з якими вона розважалася на пляжі.
"Це було офігенно", - прокоментувала зустріч з Ксенією одна з її подруг.
Варто відзначити, що після закінчення проекту Мішина з Еллертом зустрічалися быльше року і навіть жили разом, а в мережі вже кілька місяців тому почали ходити чутки, що у відносинах пари є розбіжності.
Раніше Politeka писала, що "Холостячка" Мішина ошелешила жорсткою заявою про розрив з Еллертом: "це кінець".
Нагадаємо, що Еллерт відреагував на заяву Мішиної про розрив їхніх відносин: "у постійній напрузі...".
А ще Politeka повідомляла, що Мішина поганяла по Криму на кабріолеті і "відірвалася" під Дорофєєву: "що може бути крутіше!".