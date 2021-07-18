Пара зустрічалася більше року

Українська актриса Ксенія Мішина вирушила на відпочинок після розриву відносин з Олександром Еллертом



Як передає Politeka.net, кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Новина про те, що Ксенія розлучилася зі своїм коханим – переможцем першого сезону шоу "Холостячка", ошелешила всю країну.

Зараз актриса перебуває в Криму зі своїм сином.



"Прямо зараз я росту. Приймаю і дякую життя", - написала співачка, супроводивши текст кадрами пейзажі півострова.

Компанію артистці також склали її подруги, з якими вона розважалася на пляжі.

"Це було офігенно", - прокоментувала зустріч з Ксенією одна з її подруг.



Варто відзначити, що після закінчення проекту Мішина з Еллертом зустрічалися быльше року і навіть жили разом, а в мережі вже кілька місяців тому почали ходити чутки, що у відносинах пари є розбіжності.

Раніше Politeka писала, що "Холостячка" Мішина ошелешила жорсткою заявою про розрив з Еллертом: "це кінець".

Нагадаємо, що Еллерт відреагував на заяву Мішиної про розрив їхніх відносин: "у постійній напрузі...".

А ще Politeka повідомляла, що Мішина поганяла по Криму на кабріолеті і "відірвалася" під Дорофєєву: "що може бути крутіше!".