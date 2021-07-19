Телеведуча Леся Нікітюк поділилася відео зі своєю племінницею
Як передає Politeka.net, нові кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Поліна-дочка рідного брата Нікітюк Сергія та її старша племінниця. Раніше телеведуча вже ділилася спільними кадрами з дівчинкою - показувала її таланти і вітала з днем народження.
Цього разу Нікітюк довелося розлучитися з Поліною.
"Доброго ранку, Леся Іванівна уде не спить, а відправляє свою племінницю в Чорногорію", - поділилася Нікітюк.
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Леся зазначила, що дівчинка відправитися в іншу країну на навчання.
"Вона поки думає, що просто летить на відпочинок. Ми її не хотіли травмувати, але там буде по п'ять уроків на день... Дітям потрібно вчиться", - розсміялася телеведуча.
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