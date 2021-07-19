Співачка Настя Каменських похвалилася неймовірною фігурою в купальнику

Як передає Politeka.net, новим відео артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Популярна виконавиця багато часу в жарку погоду проводить на пляжі, веселиться вдома з подругою біля басейну і показує свої кращі образи.

Щоб виглядати добре, Каменських вкладає в себе чимало зусиль і коштів.

Більш того, частину своїх секретів краси зірка вважає за краще залишати при собі, не розкриваючи те, як саме доглядає за собою.

Результат її старань перевершує всі очікування-на черговому відео Каменських постала в бікіні, прогулюючись по квартирі.

Варто відзначити, що Каменських давно і всерйоз захопилася фітнесом — і довела свою фігуру до досконалості. За роки занять спортом зірка вивела власну формулу стрункості і секрети ефективного схуднення.

Нагадаємо, що Каменських в купальнику на мотузочках показала, як її зірковому чоловікові пощастило з дружиною: "пливе до свого Робінзона...".

Раніше Politeka писала, що Каменських у сукні з глибоким декольте і розрізами показала справжнє шоу: "П'янить сильніше, ніж вино".

Також Politeka повідомляла, що Каменських і Потап роз'їхалися після відпочинку в Туреччині: "Насть, ти знаєш...".