Співачка Настя Каменських похвалилася неймовірною фігурою в купальнику
Як передає Politeka.net, новим відео артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Популярна виконавиця багато часу в жарку погоду проводить на пляжі, веселиться вдома з подругою біля басейну і показує свої кращі образи.
Щоб виглядати добре, Каменських вкладає в себе чимало зусиль і коштів.
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Більш того, частину своїх секретів краси зірка вважає за краще залишати при собі, не розкриваючи те, як саме доглядає за собою.
Результат її старань перевершує всі очікування-на черговому відео Каменських постала в бікіні, прогулюючись по квартирі.
Варто відзначити, що Каменських давно і всерйоз захопилася фітнесом — і довела свою фігуру до досконалості. За роки занять спортом зірка вивела власну формулу стрункості і секрети ефективного схуднення.
Нагадаємо, що Каменських в купальнику на мотузочках показала, як її зірковому чоловікові пощастило з дружиною: "пливе до свого Робінзона...".
Раніше Politeka писала, що Каменських у сукні з глибоким декольте і розрізами показала справжнє шоу: "П'янить сильніше, ніж вино".
Також Politeka повідомляла, що Каменських і Потап роз'їхалися після відпочинку в Туреччині: "Насть, ти знаєш...".