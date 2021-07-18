Танцівниця Ілона Гвоздьова розповіла, що для неї означає ідеальна робота

Як передає Politeka.net, новим постом хореограф поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Вперше Гвоздьова вийшла на паркет головного танцювального шоу країни ще в далекому 2011 році.

З того часу вона є неіменною учасниці проекту, а в позаминулому сезоні здобула в ньому перемогу з гумористом Ігорем Ласточкіним.

У минулому сезоні Ілона не побоялася вийти на паркет на останніх термінах вагітності, хоч і раніше отримала неабияку порцію критику в свою сторону.

За словами Гвоздьової, улюблена робота - це коли отримуєш задоволення від процесу і все навколо надихає.



Також максимальне задоволення хореограф отримує, коли розуміє, що роки навчання не пройшли даремно і заслужено на своєму місці.

За словами хореографа, пропрацювавши 12 годин, втома не повинна навіть відчуватися, якщо ваша робота ідеальна.

"Коли робочий процес може наповнювати тебе і заряджати енергією на весь день. Коли тебе оточують люди з якими ти ростеш і які тебе мотивують бути краще. Коли тебе цінують і поважають твою думку", - поділилася танцівниця.

Шанувальники в коментарях під постом були солідарні зі своєю улюбленицею.

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