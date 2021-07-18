Танцівниця Ілона Гвоздьова розповіла, що для неї означає ідеальна робота
Як передає Politeka.net, новим постом хореограф поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Вперше Гвоздьова вийшла на паркет головного танцювального шоу країни ще в далекому 2011 році.
З того часу вона є неіменною учасниці проекту, а в позаминулому сезоні здобула в ньому перемогу з гумористом Ігорем Ласточкіним.
У минулому сезоні Ілона не побоялася вийти на паркет на останніх термінах вагітності, хоч і раніше отримала неабияку порцію критику в свою сторону.
Єдиного сина Софії Ротару потрясла непоправна втрата: "Світла пам'ять..."
На зміну спеці йде різке похолодання: коли українцям чекати +23 і зливи
Грозові дощі атакують Україну, спека знайде нову жертву: де припече до +36 градусів
Екс-учасниця "Голосу країни" Рак 19 годин народжувала вдома: "Зі мною сталося те, чого я так сильно боялася"
Дівчинка-копія Тіни Кароль підросла і влаштувала фотосесію на березі моря: "Волосся яке шикарне"
За словами Гвоздьової, улюблена робота - це коли отримуєш задоволення від процесу і все навколо надихає.
Також максимальне задоволення хореограф отримує, коли розуміє, що роки навчання не пройшли даремно і заслужено на своєму місці.
За словами хореографа, пропрацювавши 12 годин, втома не повинна навіть відчуватися, якщо ваша робота ідеальна.
"Коли робочий процес може наповнювати тебе і заряджати енергією на весь день. Коли тебе оточують люди з якими ти ростеш і які тебе мотивують бути краще. Коли тебе цінують і поважають твою думку", - поділилася танцівниця.
Шанувальники в коментарях під постом були солідарні зі своєю улюбленицею.
Нагадаємо, Гвоздьова з "Танців з зірками" станцювала прямо на вулиці з гарячими дівчатами
А ще Politeka писала, що Гвоздьова з "Танців з зірками" дала волю фантазії в наряді з розрізами до стегна
Також Politeka повідомляла, що Гвоздьова з "Танців з зірками" поруч з чоловіком і дітьми сколихнула зверненням до українців