У жінки сьогодні день народження, їй 35-років

Дружина відомого українського ведучого Андрія Джеджули Юлія Леус з нагоди свого дня народження показала 6-місячну доньку Аделіну

Серію знімком блогерка розмістила на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Як відомо в лютому цього року Юлія народила дочку від шоумена Андрія Джеджули. Дівчинку назвали Аделіною і зараз їй вже півроку.Малятко дуже схожа на матір, про що блогерка пише у своєму пості.

«У свій День народження, хочу познайомити вас з Аделіночкой 🥰

Вона мій подарунок, який піднесла собі сама, свою маленьку копію😁чого ще можна бажати в свої 35 рочків🥰 не буду писати про цей важкий рік в моєму житті, я зараз відчуваю себе щасливою і це найголовніше!",- написала дружина Джеджули.

Також вона подякувала близьким і рідним за підтримку і за те, що допомогли їй впорається з тяжкими випробуваннями.

"Я без вас не впоралася б 🙏 🏻 і тепер я впевнена , що все буде по іншому ,у мене неймовірна підтримка 🤗 🥰 і величезне спасибі ,всім вам , за неймовірну кількість привітань, посмішка з моїх вуст не сходить і нехай так буде завжди😂 🙏 🏻❤️», - зазначила Юлія.

Фолловери почали вітати жінку з 35-річчям.

"Які ж Ви прекрасні 😍 З Днем Народження! Нехай все збудеться у вас 🥳",

"Красуня",

"Юльчик, будь щасливою ! Ти цього заслуговуєш, як ніхто", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, дружина Джеджули народила і тут же показав дитину, назвавши її ім'я:"неймовірне щастя".

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