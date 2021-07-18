Відомий український актор і телеведучий Юрій Горбунов зізнався, що любить і про що шкодує
50-річний шоумен, який зі своєю дружиною, зіркою програми "Світське життя" Катею Осадчою, очікують появи другої дитини, показав себе в аеропорту Львова.
Знімок Юрій Горбунов розмітив на своїй сторінці в Instagram, де за його життям спостерігають 1 мільйон передплатників, передає Politeka.net.
Своїй великій аудиторії телеведучий зізнався, що дуже любить аеропорти. Вони дарують йому відчуття польоту, а також там Горбунов відчуває сучасний темп життя.
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Єдине, про що пошкодував Юрій, це те, що люди не вміють літати.
"Уявляє, як би ми жили?",- поставив риторичне питання актор.
На знімку Юрій Горбунов позує в білому одязі і взутті на злітній смузі. На обличчя він надів захисну маску.
Фолловери тут же відреагували на його публікацію. Деякі поцікавилися, де його вагітна дружина Катерина Осадча.
"А де Катруся?",
"Юрчик, ти там стоїш, знімай вже маску", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що Горбунов розсекретив, як отримав 10 тисяч доларів за вечір.
Як Politeka повідомляла, Горбунов потряс одкровеннями про пологи Осадчої, на яких був присутній.
Також Politeka писала, Горбунов зворушливо звернувся до свого маленького сина, в мережі підтримали.