Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі показала ідеальну фігуру

46-річна актриса змушує заздрити своїй зовнішності, адже її фігура така струнка, як і багато років тому, передає Politeka.net. Зірка займається спортом і підтримує правильне харчування.

Красуня їсть багато овочів, парову рибу і супи, а також п'є соєве молоко. В результаті шкіра Джолі залишається сяючою, а фігура витонченою.

Користувачі Мережі часто згадують найефектніші виходи актриси у своїх Instagram-групах.

Зокрема, в одному з таких акаунтах артистка на фото була в червоній облягаючій сукні, яка підкреслила її пишні форми і тонку талію. Джолі доповнила образ червоною помадою і чорними стрілками.

Зірка розпустила волосся, але зумівши блиснути маленькою сережкою у вусі.

"Чудова ❤", - написали автори поста.

За чотири години публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів:

"Завжди і в будь-якому випадку найчудовіша❤️", "Діва зі сну ❤️❤️", "Прекрасна, чудова, шикарна, ідеальна, чудова жінка на планеті", "моє серце належить тобі, Ти найкрасивіша і моя улюблена актриса ♥", "Анджеліна Джолі гідна всіх компліментів світі. Вона чудова в будь-якому віці".

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