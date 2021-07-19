Відома балерина, суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар влаштувала фотосесію посеред квіткового поля

Як передає Politeka.net, мальовничі знімки прима-балерина розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Красиві квіткові локації привертають увагу, як простих людей, так і знаменитостей. Люди масово виїжджають в поля і луки, щоб зробити красиві портрети в оточенні квітів і викласти їх в соцмережі. Ця тенденція стала дуже актуальною в Україні.

Катерина Кухар вирішила бути в тренді і влаштувала фотосесію посеред квітів.

У кадрі вона позує на тлі лавандових полів.

На балерині одягнений одяг з легких тканин бежева спідниця і кавовий топ, а голову прикрашає простий солом'яний капелюх.

До слова, фотографіями все не обійшлося. Катерина Кухар також опублікувала відео все з тієї ж локації.

"Він підняв очі і побачив ранок — ранок, подібний ангелу в золотих обладунках..." - підписала знімки балерина.

У коментарях зірці залишили масу компліментів.

"Шалено красиво. Фото дуже теплі. 👏 👏 👏де це такі красиві лавандові поля???",

"Краса то яка.....",

"Чарівна", - пишуть в мережі.

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