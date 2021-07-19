Відома балерина, суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар влаштувала фотосесію посеред квіткового поля
Як передає Politeka.net, мальовничі знімки прима-балерина розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Красиві квіткові локації привертають увагу, як простих людей, так і знаменитостей. Люди масово виїжджають в поля і луки, щоб зробити красиві портрети в оточенні квітів і викласти їх в соцмережі. Ця тенденція стала дуже актуальною в Україні.
Катерина Кухар вирішила бути в тренді і влаштувала фотосесію посеред квітів.
У кадрі вона позує на тлі лавандових полів.
Єдиного сина Софії Ротару потрясла непоправна втрата: "Світла пам'ять..."
Переможець "Голосу країни" Лазановський поїхав з України, здивувавши заявою: "Мене не шукайте"
Зливи, град і шквали "атакують" Україну, оголошено штормове попередження: де чекати негоди
Раптово пішов з життя відомий актор, його останні слова і фото сполошили мережу: "Вогонь у роті"
Стихія забрала життя українського лікаря: за 20 років встиг врятувати сотні дітей
На балерині одягнений одяг з легких тканин бежева спідниця і кавовий топ, а голову прикрашає простий солом'яний капелюх.
До слова, фотографіями все не обійшлося. Катерина Кухар також опублікувала відео все з тієї ж локації.
"Він підняв очі і побачив ранок — ранок, подібний ангелу в золотих обладунках..." - підписала знімки балерина.
У коментарях зірці залишили масу компліментів.
"Шалено красиво. Фото дуже теплі. 👏 👏 👏де це такі красиві лавандові поля???",
"Краса то яка.....",
"Чарівна", - пишуть в мережі.
Нагадавши, Катерина Кухар відкрилася перед Осадчою, розповівши про складнощі з дочкою: "це мій біль"
Як повідомляла Politeka, Кухар з " Танців з зірками "в сукні без бретелей пригорнула до Владу ямі:" мій..."
Також Politeka писала, що екс- "Холостяк" Макацарія спокусив фанаток небезпечним фото: "вабить до себе, як магніт"