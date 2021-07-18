Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут, яка влаштовує курси з етикету, вирішила повчити манерам
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram, фахівець з етикету розповіла про чотири панських манери на мільйон.
"Тикаєте пальцем?",- запитала телеведуча.
За словами Ольги, тикати пальцем можна, проте тільки на неживі предмети. На людей не варто, і навіть на горобця.
"Коли кашляєте, якою рукою прикриваєте рот? Правою? Ні, ні, ні. Лівою треба. Права - для вітань, а ліва для ваших справ (чухання, чхання, колупання в зубах - але ви ж таке не робите?)», - пише Фреймут.
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Ольга звернула увагу, що коли за столом просять подати сіль, то одночасно потрібно передати і перець.
"Вони, як Кай і Герда, - нерозлучні»,- переконана фахівець з хороших манер.
Сумочку на лямці необхідно носити на лівому плечі.
"Тому правою рукою ми вітаємося, щоб не заплутатися, краще сумку носити на лівому", - зазначила Ольга.
Також "королева етики" продемонструвала бездоганне почуття стилю. На знімку вона з'явилася в чорному мереживному топ, який елегантно підкреслив фігуру Ольги.
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