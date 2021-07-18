Дочка актриси Анастасії Заворотнюк Ганна розповіла про важку хворобу, яку підхопила у відпустці

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина розповіла, що захворіла коронавірусом і тепер знаходиться в самоізоляції. Щоб зайняти час Анна вирішила відповісти на питання підписників. Багато людей написали їй, що теж хворіють.

"Поправляйтеся! Це правда жахливо, температура 38,5 вже другий день, ломить кістки все, особливо коліна, слабкість дика, зуби сьогодні чистила і довелося на підлогу сісти, сил немає зовсім і голова прям плавиться", - поділилася своїми симптомами Заворотнюк.

Також дівчина розповіла, що, найімовірніше, підхопила недугу під час поїздки до Криму.

"Там ніхто не дотримується масочних заходів. Гуляєш по центру і відчуття, що вірусу не існує, тисячі людей впритул один до одного, без масок", - зазначила Ганна.

Нагадаємо, що мати дівчини вже кілька років бореться з раком і ховається від публіки.

Нагадаємо, що дочка Анастасії Заворотнюк здивувала повідомленням про власну хворобу: "я лікувалася протягом...".

А ще Politeka повідомляла, що дочка Анастасії Заворотнюк вперше розповіла про свій діагноз: "я захворіла близько двох років тому".

Також Politeka писала, що онкологія змінила зовнішність Анастасії Заворотнюк, подробиці:"сиділа в колясці, вкрита пледом".