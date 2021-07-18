Популярна співачка Настя Каменських в розпал літа цікаво попозувала в бікіні небесно-блакитного кольору

Як пише Politeka.net, Настя не приховує, що стежить за фігурою. Співачка займається спортом і вміло підбирає собі вбрання. У неї з'явилися свої переваги в образах за роки роботи. У звичайному житті її можна побачити, як в топі і джинсах, так і костюмі. А ось на сцені артистка звикла блищати в карколомних образах. Також поп-діва не проти показати себе і в більш відвертому вигляді, наприклад в купальниках.

На знімку Настя відображена в бікіні небесно-блакитного кольору. Волосся у зірки розпущене і майорить на вітрі, а на обличчі мінімум макіяжу.

Співачка втягнула живіт, демонструючи засмагле тіло і апетитні форми.

Фолловери оцінили яскравий купальник співачки і її спокусливу фігуру, проте не зрозуміли, навіщо вона вятнула живіт.

"Настя, вже сфоткали-видихай",

"Ух як 🔥 🔥 🔥",

"Я теж коли живіт втягую ще крутіше виходжу♪",

"Видихати",

"У вас така фігура, дивлюся і очей не відірвати!!!",

"Тобі дуууже йде Небесний💦 🤍", - пишуть в мережі.

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