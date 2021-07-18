На що доводиться йти заради поїздок

Молодій співачці Мішель Андраде, яку продюсує Потап, довелося спати на вулиці під час подорожі

Як пише Politeka.net, нещодавно артистка стала ведучою тревел-шоу "Орел і Решка. Земляни". Андраде зізналася, що стала буквально залежною від подорожей: змінюючи міста і країни, її пристрасть не вщухає.

У себе в сторіс Instagram молода співачка і мандрівниця показала, на які жертви доводиться йти під час поїздок.

Зокрема, через пересадки їй довелося спати на вулиці, а також в аеропорту.

"Я навчилася спасти де завгодно, Не важливо де, головне, закривати очі і все моментально виходить", - зізналася Мішель.

У наступному кадрі вона показала, як виглядає світанок і як вона прокидається.

Але Мішель не сумує і вважає це, навпаки, дуже романтичним.

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