Внучка покійного судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, італійська актриса Анна Сафрончик у розпал літа гріється на сонечку

Як передає Politeka.net, 40-річна внучка Чапкіса побудувала кар'єру моделі і актриси в Італії, де живе багато років. А ще Анна досить успішна блогерка і частенько ділиться з шанувальниками різними знімками, на яких демонструє своє струнке і витончене тіло.

Зараз красуня відпочиває на острів Міконос в Греції і не забуває ділиться пляжним контентом у себе в Instagram. З собою у відпустку вона взяла цілу валізу купальників.

Модель цілими днями ніжиться на пляжі, але не забуває стежить за своєю зовнішністю.

На останньому фото вона попозувала в леопардовому купальнику і сонцезахисних окулярах. Анна Сафрончик приймала сонячні ванни.

"Тут, на Міконосі, як відомо, дме страхітливий вітер, але моє волосся його не бояться! Тому що я завжди захищаю їх шовковистою олією» ,- зазначила в публікації внучка Чапкіса.

Нагадаємо, що 40-річна внучка Чапкіса в крихітному купальнику приголомшила розкішним пресом

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