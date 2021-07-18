Внучка покійного судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, італійська актриса Анна Сафрончик у розпал літа гріється на сонечку
Як передає Politeka.net, 40-річна внучка Чапкіса побудувала кар'єру моделі і актриси в Італії, де живе багато років. А ще Анна досить успішна блогерка і частенько ділиться з шанувальниками різними знімками, на яких демонструє своє струнке і витончене тіло.
Зараз красуня відпочиває на острів Міконос в Греції і не забуває ділиться пляжним контентом у себе в Instagram. З собою у відпустку вона взяла цілу валізу купальників.
Модель цілими днями ніжиться на пляжі, але не забуває стежить за своєю зовнішністю.
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На останньому фото вона попозувала в леопардовому купальнику і сонцезахисних окулярах. Анна Сафрончик приймала сонячні ванни.
"Тут, на Міконосі, як відомо, дме страхітливий вітер, але моє волосся його не бояться! Тому що я завжди захищаю їх шовковистою олією» ,- зазначила в публікації внучка Чапкіса.
Нагадаємо, що 40-річна внучка Чапкіса в крихітному купальнику приголомшила розкішним пресом
А ще Politeka повідомляла, що внучка Чапкіса в мініатюрному купальнику показала реальну "спеку" на пляжі
Також Politeka писала, що внучка Чапкіса зі знятими штанцями вразила особистою фотосесією