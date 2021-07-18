Юна співачка Еліна Іващенко, яка прославилася завдяки дуету з Олегом Винником, вразила мережу новою витівкою

19-річна виконавиця і переможниця шоу " Х-Фактор "записала" кавер-версію " пісні Шум групи Go_A, яка представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2021.

Відео дівчина оприлюднила в соцмережі ТВК Тік, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

"Оригінальний звук Еліна Іващенко", - йдеться в публікації.

Шанувальники в захваті від кавер-версії, вони вважають, що Іващенко повинна бути наступною учасницею Євробачення.

"Краще ніж автор бомба тобі потрібно на Євробачення",

Красиво", - висловилися в коментарях.

Не так давно про дівчину активно заговорили після того, як вона випустила спільну пісню з українським співаком Олегом Винником під назвою «Діаманти».

Нагадаємо, що український гурт Go_A поїхав на Євробачення 2021 з піснею "Шум", з якою їм вдалося підкорити європейців, а відео їх виступу потрапило на перше місце в тренди YouTube.

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