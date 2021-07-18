Юна співачка Еліна Іващенко, яка прославилася завдяки дуету з Олегом Винником, вразила мережу новою витівкою
19-річна виконавиця і переможниця шоу " Х-Фактор "записала" кавер-версію " пісні Шум групи Go_A, яка представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2021.
Відео дівчина оприлюднила в соцмережі ТВК Тік, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
"Оригінальний звук Еліна Іващенко", - йдеться в публікації.
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Шанувальники в захваті від кавер-версії, вони вважають, що Іващенко повинна бути наступною учасницею Євробачення.
"Краще ніж автор бомба тобі потрібно на Євробачення",
Красиво", - висловилися в коментарях.
Не так давно про дівчину активно заговорили після того, як вона випустила спільну пісню з українським співаком Олегом Винником під назвою «Діаманти».
Нагадаємо, що український гурт Go_A поїхав на Євробачення 2021 з піснею "Шум", з якою їм вдалося підкорити європейців, а відео їх виступу потрапило на перше місце в тренди YouTube.
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