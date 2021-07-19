Українська телеведуча Марічка Падалко, зірка "1+1" захопила своїм виглядом після відпустки

Як пише Politeka.net, телезірка вже повернулася до роботи, і поділилася новим знімком зі студії.

Марічка Падалко позувала в тісній червоній сукні, захоплюючи стрункою засмаглою фігурою.

"Щоб пересвідчитися, яка сильно ти любиш свою роботу, треба просто трохи від неї відпочити.😀 Згодні? Легкого всім понеділка", - написала вона.

Телеведучу засипали кмпліментами в коментарях. Користувачі мережі відзначили, що Падалко аж покращала після відпустки.

"Красуня", "Тендітна красуня", "спасибі за пораду. Ви прекрасна", "як завжди чарівна", " відпустка пішла на користь. Свіжа і засмагла", " Молодчинка. Ще потрібно мати щастя, щоб мати улюблену роботу", - пишуть в коментарях.

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