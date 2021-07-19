Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі раніше знімалася в досить пікантних сценах

На піку своєї акторської кар'єри Анджеліна Джолі часто брала участь в кіноісторіях, в яких були присутні яскраві і пікантні сцени зі спокушанням. При цьому зірка не перетинала межу, але елегантні образи і запам'ятовується стриманий стиль в одязі навіть на роботі зробили актрису ще популярнішою.

Зараз знаменитість взагалі не показується перед камерами у відкритих нарядах, тому самі шанувальники публікують на фан-сторінках в Instagram її кращі образи з минулого. Одним з таких став шовковий наряд Джолі, який вона одягала на зйомках. Ніжний образ в поєднанні з правильними аксесуарами перетворив зірку в спокусницю.

Як можна помітити, в цілому Джолі завжди воліла жіночні силуети. Стрункість своєї фігури» пісочний годинник " Джолі вигідно підкреслює ледь помітний акцент на талії.

"А що за фільм?; Королева😍 🔥; як же хороша! 👏 👏 ; Ти приголомшлива, абсолютно мила, моя дорога чарівна, ідеальний момент спокуси " - пишуть фанати.

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