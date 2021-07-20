Відома акторка театру, кіно та телебачення Світлана Ходченкова, яка активно співпрацює із компанією "Квартал 95", поділилася новою світлиною

Як пише Politeka.net, Світлана Ходченкова відома українцям завдяки проєктам "Студії "Квартал 95". Акторка зіграла багато ролей не тільки в кіно, а й на сцені театру. В Україні вона відома завдяки стрічкам "Любов у великому місті", "Службовий роман. Наш час" і "8 перших побачень".

Зауважимо, що зараз Світлана дуже затребувана акторка, хоча в дитинстві мріяла про успішну кар'єру лікаря. Згодом дівчина пробувала себе в моделінгу, навіть встигла попрацювати у Франції та Японії. Окрім цього, акторка відома й на Заході. Ходченкова знімалася у фільми "Шпіон, вийди вон" разом із голівудським актором Томом Харді та познайомилася на зйомках із Коліном Фертом.

Попри напружений графік, дівчина активно веде міні-блог у соціальних мережах, де ділиться цікавим контентом. Цього разу відома акторка порадувала фанів ніжним чорно-білим фото у купальнику. Дівчина сидить на пляжі та відпочиває. Зауважимо, що 38-річна акторка нещодавно захопилася полденсом й, очевидно, тренування дають шикарний результат. На фото Світлана красується ідеальним спортивним тілом без грама зайвої ваги. На фото видно ідеально плоский живіт на спокусливі ноги акторки.

Що цікаво, публікація зібрала понад 23 тисячі лайків та безліч захопливих коментарів.

"Дуже мила фотографія))) я дивлюся у вас всі фотографії неординарні 😍😍😍😍мені вони подобаються 👍", "Світлана, ви шикарні !!!!", "Ну красотка же🔥", "Світлана, Ви прекрасні! ❤️", "Ви притягуєте, як актриса і як красива, екстравагантна жінка. Фото - диво", " Світлана, ви чудові, милуюся вами як жінкою і актрисою", "Яке тіло…", - пишуть шанувальники акторки.

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