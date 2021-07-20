Внучка Григорія Чапкіса модель Анна Сафрончик показала себе на відпочинку

Як передає Politeka.net, відома модель Анна Сафрончик зараз живе в Італії і вже багато років будує там кар'єру. Зараз дівчина активно веде соціальні мережі, де за нею стежить безліч шанувальників.

Цього разу Анна поділилася знімком з курорту в своєму Instagram, де за нею стежить більше півмільйона користувачів. Дівчина розповіла, що відпочивала в Греції на острові Міконос.

На фотографії дівчина в чорному купальнику, який ідеально показує її фігуру. А на тлі контрастне море, що робить знімок ще ефектніше.

Користувачі поставили близько 7 тисяч лайків і написали коментарі, де порівняли дівчину з русалкою: "Все більш красива", "Чудо-русалочка", "Ви красива, русалочка", "Ви дійсно красива", "Ух ти, ви справжня русалка, завжди фотогенічна", "Яка лялька", "Королева краси".

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