Популярна українська співачка Світлана Лобода показала себе в неймовірному образі
Як повідомляє Politeka.net, Світлана Лобода є екс-солісткою групи "ВІА Гра" і на даний момент знаменита українська співачка.
Цього разу виконавиця показала відеокліп на нову пісню в Instagram. Світлана запально танцює і постає перед глядачами в привертає увагу образі. На дівчині відкритий короткий топ і міні спідниця золотого кольору. Образ доповнюють ботфорди на високих підборах, що дозволяє їй виглядати ще ефектніше.
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дивлюся ваші відео...так це мило...насолоджуюся вашою творчістю
шукай мене у себе в сторіс
Закидай все, що знімаєш сюди" - написала виконавиця.
Шанувальники засипали зірку компліментами, і також помітили схожість з Шакірою: "Чомусь у мене асоціація виникла з Шакірою", "Пісня просто клас, хіт", "Красуня, розумниця, талант", "Завдяки вашим челленджам люди долають страхи перед публікою. Всі такі різні, цікаві", "Як завжди Світлана Сергіївна, ви супер".
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