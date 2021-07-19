Популярна українська співачка Світлана Лобода показала себе в неймовірному образі

Як повідомляє Politeka.net, Світлана Лобода є екс-солісткою групи "ВІА Гра" і на даний момент знаменита українська співачка.

Цього разу виконавиця показала відеокліп на нову пісню в Instagram. Світлана запально танцює і постає перед глядачами в привертає увагу образі. На дівчині відкритий короткий топ і міні спідниця золотого кольору. Образ доповнюють ботфорди на високих підборах, що дозволяє їй виглядати ще ефектніше.

"Як шкода, що я не твоя Королева танцполу

дивлюся ваші відео...так це мило...насолоджуюся вашою творчістю

шукай мене у себе в сторіс

Закидай все, що знімаєш сюди" - написала виконавиця.

Шанувальники засипали зірку компліментами, і також помітили схожість з Шакірою: "Чомусь у мене асоціація виникла з Шакірою", "Пісня просто клас, хіт", "Красуня, розумниця, талант", "Завдяки вашим челленджам люди долають страхи перед публікою. Всі такі різні, цікаві", "Як завжди Світлана Сергіївна, ви супер".

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