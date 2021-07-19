Популярна українська співачка Тіна Кароль підкорила шанувальників образом у червоній літній сукні з пікантною деталлю

Як відомо, останнім часом артистка працює без перепочинку: Тіна випускає нові пісні і кліпи, радує фанатів концертами, а нещодавно ще й влаштувала грандіозне на сцені фестивалю Atlas Weekend в Києві. Втім, незважаючи на таку зайнятість співачка, як з'ясувалося, встигає ще й розважатися, відвідуючи концерти інших зірок. Так, на одній з її фан-сторінок в Instagram з'явилися свіжі фото Кароль, на яких вона відображена під час такого заходу. Про це пише Politeka.net.

Як повідомляється в підписі, співачку зняли на концерті групи «корупція». Для відвідування їх виступу Кароль вибрала вельми нескромний образ. Так, співачка постала перед камерами в зухвалій червоній сукні з легкої тканини в квіточку. Увага до себе не могло не привернути дуже глибоке декольте на кокетливих зав'язках, а також високий розріз на спідниці.

Волосся співачка залишила розпущеним, а в якості прикраси використовувала ніжний чокер. В цілому її образ вийшов дуже жіночним і млосним.

Шанувальників фото зірки не залишили байдужими.

"Незрівнянна", "красива-ж", "Няшка", "тіні подобається ця група? Несподівано. Джаз, блюз, шансон-не знаю як визначити їх стиль - але цікаво і незвично. Раніше навіть не чула про цю групу, але завдяки тіні зацікавилася і мені сподобалося", "красуня", "леді в червоному", "вогонь", - пишуть люди в коментарях до фото.

Відзначимо, що зовсім недавно Кароль заробила нечувану суму завдяки одному відбитку свого пальця. Так, співачка виставила такий незвичайний лот на NTF аукціон, отримавши за нього 100 тисяч гривень.

Кароль розповіла про це шанувальникам, а також розкрила секрет, куди витратить гроші. Як з'ясувалося, співачка не збирається спускати їх на себе: замість цього вона передасть кошти проекту «Молода кров».

Цей проект являє собою збірку пісень від українських зірок, яка має вийти до Дня Незалежності України. За словами самої Тіни, в ньому будуть представлені несподівані дуету, а також зовсім нові виконавці. Співачка зазначила, що автори проекту хочуть, щоб українці пам'ятали історію, але в той же час створювали і нову.

Нагадаємо, Тіна Кароль у вузькому топі і хусточці показала, якою грайливою може бути: "Боже, ідеальна жінка".

Як повідомляла Politeka, Кароль вразила глибиною декольте, примірявши бальну сукню.

Також Politeka писала, що Кароль в сукні з вузьким корсетом заворожила видом декольте, очей не відвести.