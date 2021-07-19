Вєрка Сердючка зі своєю мамою запалили перед десятками тисяч українців, вразивши своєю енергією

Останнім часом Андрій Данилко не часто з'являвся на сцені в образі свого культового персонажа. Однак, нещодавно він зробив виняток і виступив на фестивалі Atlas Weekend. На своїй сторінці в Instagram Вєрка поділилася сюжетом, який випустили про її виступ журналісти «Телеканалу Київ».

"Пішли на головну подію того вечора, яка, я просто впевнена, затьмарила виступ Меладзе. Це був концерт Вєрки Сердючки. Я ніколи не бачила нічого подібного: близько 70 тисяч людей одночасно відривалися і співали тексти всіх пісень. Як на мене, Сердючка це справжній феномен на українській музичній сцені. Тут не про музику, тут про перфоманс, де артист здатний перетворювати людей на суцільний згусток енергії і дати людям можливість виплеснути всі емоції, які накопичилися в нас за період пандемії", - говорить на відео репортер.

"Хоч раз написали правду! Спасибі!", - написала в підписі до відео Вєрка.

Також у ролику можна побачити фрагменти виступу Вєрки та її мами, роль якої виконує Інна Білокінь, перед багатотисячним натовпом. Судячи з усього, люди дійсно були в захваті від концерту.

Нагадаємо, Данилко в образі Сердючки гульнув на розкішному весіллі українського ведучого.

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